Важное 02 сентября 2022, 19:43 Поделиться Telegram

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Viber «Северный поток» полностью остановили из-за утечки масла «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока»

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Газопровод «Северный поток» остановили на неопределенный срок. Он не будет работать до устранения всех замечаний, заявили в «Газпроме».

Представители компании пояснили, что во время техобслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции «Портовая» обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава.

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Также эксперты выявили масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты, которая входит в состав двигателя.

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Оно было и в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА. Представители компании Siemens, которые тоже принимали участие в осмотре, подписали акт об обнаружении утечки.

«Газпром» получил предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия, уточнили в компании.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод „Северный поток“ полностью остановлен», — заключили в «Газпроме».

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