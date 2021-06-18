Севастополь останется без холодной воды ночью

Власти Севастополя приняли решение отключить в городе холодную воду. Ее не будет до утра 19 июня, сообщил телеканал «Крым 24».

Подачу холодного водоснабжения остановят до 07:00 субботы из-за загрязнения и замутнения воды в водохранилище.

«Сегодня ночью до 07:00 утра будет отключена подача холодной воды», — отметили в пресс-службе правительства Севастополя.

Проливные дожди обрушились на Крым. Под Севастополем подтопило школу в селе Орлиное. В Ялте залило улицы, жителей эвакуировали из города, затопило Керчь. Дорожные службы устраняют последствия непогоды.

Мощные осадки связали с глобальным потеплением. Не исключено, что они станут сильнее в будущем, и страдать от ливней будет не только юг, но и север страны.