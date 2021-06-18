Крымские ливни и наводнения повторятся по всей России

Обрушившиеся на Крым сильные ливни и паводки— следствие глобального потепления. В будущем осадки станут сильнее и придут еще и на север страны. Об этом сообщило Ura.ru.

«Процесс глобального потепления способствует появлению более сильных паводков и таких аномальных осадков. Они могут быть реже, но станут сильнее, в том же Черноморском регионе», — рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов

Осадки выпадают интенсивнее из-за увеличения температуры Черного моря и северной части Тихого океана. Температуры там в последнее время находятся на максимуме.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС», почетный работник гидрометслужбы России Николай Терешонок назвал происходящее в Керчи аномалией.

«Раз в 10-20 лет в Крыму происходят подтопления, но то, что произошло в Керчи — такого не было», — заявил он.

Поэтому специалист полностью уверен, что происходящее на полуострове связано с глобальным потеплением: повышение температуры приводит к увеличение испарения и выпадению осадков.

По словам Терешонка, остановить этот процесс невозможно, поэтому подобные природные явления повторятся, и не только на юге. На север все ближе продвигаются муссонные явления — ураганы и атмосферные вихри.