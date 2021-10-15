Магазины столкнулись с нехваткой персонала

Ритейлеры столкнулись с нехваткой персонала. Дефицит коснулся кассиров, администраторов магазинов, мерчандайзеров и других кадров. Проблему обсудили с экспертами в газете «Коммерсант».

Представители магазинов предположили множество причин этого явления — от оттока мигрантов до быстрого развития торговли онлайн. Сейчас бизнесмены стараются удержать сотрудников — повышают зарплаты и стимулирующие надбавки. А поскольку рабочих рук все равно не хватает — ставят в торговых залах автоматические кассы самообслуживания, но полностью эти меры вопрос не закрывают.

О том, что продавцов не хватает, заявили сразу в нескольких крупных сетях.

«Мы наблюдаем снижение количества предложений со стороны соискателей», — поделился HR директор компании Fix Price Антон Максименко.

Эту же негативную динамику подтвердили сервисы по поиску работы. Так, например HeadHunter отметил, что количество вакансий кассиров заметно выросло за год — на 169%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что все продавцы перешли в онлайн-сегмент и курьерскую доставку.

«Из-за роста интернет-торговли компании, нуждающиеся в курьерах, привлекают их более высокими ставками оплаты. Но, как ни странно, и этого недостаточно, так как сейчас наблюдается дефицит доставщиков», — рассудил специалист.

Впрочем, такая динамика будет только на руку самим сотрудникам розницы — рителеры планируют продолжать поддерживать персонал самыми разными методами.