Сеть физкультурно-спортивных клубов по месту работы появится в России

В России появится сеть физкультурно-спортивных клубов по месту работы. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства спорта.

«На данный момент схема открытия спортклуба в офисе выглядит так. Инициативная группа сотрудников образует физкультурно-спортивный клуб и обращается к „Трудовым резервам“, — сказал президент „Трудовых резервов“ Илья Галаев.

Далее организация должна провести переговоры с работодателем. Если его удается убедить, то представители общества опрашивают сотрудников об их спортивных предпочтениях, готовят помещения, помогают выбрать и закупить оборудование.

Уже в 2021 году более полумиллиона работников смогут бесплатно или по большой льготе начать заниматься спортом в созданных клубах. Не менее 120 предприятий откроют такие залы для своих сотрудников до конца этого года. Также в этом году организация «Трудовые резервы» выделит 10,3 миллиона рублей. Финансовая помощь будет оказана на конкурсной основе, принять участие смогут все желающие.

По подсчетам экспертов организации, работодатели с помощью таких клубов смогут экономить в год до 10 миллионов рублей. Сюда входит снижение текучести кадров, издержек на подготовку новых кадров и расходов на медицинское обслуживание.