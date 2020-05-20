Сестры Хачатурян попросили помощи у спецдокладчика ООН

Сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, обратились к представителю ООН с просьбой содействовать в рассмотрении их дела. Адвокат младшей из сестер настаивает на объединении производств.

Девушки попросили помощи у спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравки Симонович. Хачатурян считают, что она должна потребовать у российских властей не допустить «повторной травматизации» в ходе рассмотрения уголовного дела. Кроме того, не должны быть нарушены и процессуальные права сестер, уточнил ТАСС.

Адвокат младшей из сестер Хачатурян Валентина Фролова подчеркнула, что для этого нужно рассматривать дела девушек совместно. Речь идет и о том, чтобы учитывать их действия как произошедшее в рамках необходимой самообороны.

«Следственные органы разделили уголовное дело сестер, выделив дело Марии Хачатурян в отдельное производство, что отрицательно сказалось на правах обвиняемых», — заметила юрист.

Оба уголовных дела рассматривают одни и те же обстоятельства, но ни у Крестины, ни у Ангелины возможности участвовать в деле Марии нет. И наоборот.

«В будущем это приведет к повторной травматизации сестер», — считает адвокат. Девушки вынуждены рассказывать об одних и тех же обстоятельствах при рассмотрении двух уголовных дел.

Сестры Хачатурян также заявили в обращении к Симонович, что все их поступки были продиктованы желанием защититься от домашнего насилия. Обвиняемые сказали, что действовали в порядке самообороны.

Фролова добавила, что у следствия есть «достаточно надежные доказательства длительного и серьезного насилия в семье». Однако дело сестер Хачатурян отказались переквалифицировать в «необходимую самооборону».

Происходящее с девушками адвокат назвала «прямым следствием многолетнего насилия» и отсутствия у сестер Хачатурян защиты.