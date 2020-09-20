Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о смерти брата

«Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице», — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что Михаила Борисова увезли в больницу прямо со съемочной площадки с воспалением легких. Во время транспортировки его состояние ухудшилось и врачи ввели его в искусственную кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во время приезда в клинику медики приступили к реанимационным мероприятиям, которые не помогли.