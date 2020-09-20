Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о смерти брата
Ведущий лотереи «Русское лото» Михаил Борисов находится в больнице. Диагноз у него пока не установлен. Вся информация о смерть является ложной. Об этом в беседе с Агентство городских новостей «Москва» заявила его сестра Нина Борисова.
«Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице», — заявила она.
Ранее СМИ сообщили, что Михаила Борисова увезли в больницу прямо со съемочной площадки с воспалением легких. Во время транспортировки его состояние ухудшилось и врачи ввели его в искусственную кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.
Во время приезда в клинику медики приступили к реанимационным мероприятиям, которые не помогли.