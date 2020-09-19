Источник раскрыл подробности состояния ведущего «Русского лото»

Врачи диагностировали у ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова коронавирусную инфекцию. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

UPD: сестра Михаила Бориса опровергла сообщения о его смерти.

О госпитализации Михаила Борисова стало известно в субботу, 19 сентября. РИА «Новости» со ссылкой на представителя агентства «Столото» сообщило, что плохо ведущему стало во время записи программы.

Прибывшие на место медики забрали его в больницу, где врачи поставили предварительный диагноз воспаление легких. Его ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи продолжили обследование и сделали тест на коронавирусную инфекцию, которая в итоге подтвердилась.

Как сообщил «Пятый канал», медики приняли решение перевести пациента в специализированную больницу. По дороге он пережил клиническую смерть, но его удалось откачать. До второй больницы он так и не доехал.

Михаилу Борисову был 71 год. В 2000 году ему присвоили звание Заслуженный деятель искусств России. Зрители его знают как ведущего программы «Русское лото», которую он вел 26 лет.