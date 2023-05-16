Общество 16 мая 2023, 10:22 Delivery Club получит другое название и новые категории товаров ТАСС: Delivery Club сменит название на «Маркет деливери» и расширит категории товаров Unsplash

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Сервису Delivery Club дадут новое название, а список товаров для доставки расширят дополнительными категориями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Delivery Club присоединился к «Яндексу» в 2022 году. Российская IT-компания увеличит инвестиции в развитие сервиса и проведет его ребрендинг.

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«Он получит новое название — „Маркет деливери“», — уточнили в пресс-службе.

После ребрендинга Delivery Club займется развитием экспресс-доставки разных категорий товаров, в том числе электроники и товаров для дома. Привычная доставка готовой еды из заведений общепита и товаров повседневного спроса останется в сервисе.

«Яндекс Еда» при этом сфокусируется на гастрономии и на всем, касающемся планирования рациона. Кроме того, компания продолжит развивать сервис оплаты по QR-коду «Чек», сервис корпоративного питания «Ланч Карта» и доставку из магазинов.

Ранее «Яндекс» полностью выкупил долю агрегатора Uber в группе «Яндекс Такси». Сумма сделки превысила 700 миллионов долларов.