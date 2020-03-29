Сервал «похомячил карантинную гречку» и застрял на парапете. И вот как его спасали
Как сообщили спасатели, за помощью обратились соседи хозяев сервала. Они предположили, что кот остался дома один и выбрался наружу через открытый балкон.
Соседи сняли на видео, как животное свободно перемещается по парапету на уровне пятого этажа, при этом еще и преодолевает препятствия. Так, шипя и перепрыгивая препятствия, сервал оказался на соседском балконе с едой.
«Похомячил запасы, наверное, „карантинной“ гречки у соседей. Мягко сказать, удивленные жильцы позвонили 101. Диспетчер ОДС направила на место происшествия „Спасрезерв“», — говорится в сообщении.
Спасатели-добровольцы обнаружили кота на незастекленном балконе. Его заманили в родную квартиру, а потом закрыли окно, откуда он выбрался наружу. Старшая по дому позвонила хозяину животного, и тот пообещал вернуться домой в ближайшее время и проследить, чтобы сервал больше «не нарушал самоизоляцию».