Кота спасли с островка на Клязьме в Павловском Посаде. Видео

Спасатели вызволили кота с островка на Клязьме в подмосковном Павловском Посаде. Животное могли сбросить с моста в реку неподалеку. У кота повреждены задние лапы.

«За помощью обратились прохожие, которые услышали жалобное мяуканье. Прибыв на место, спасатели Алексей Беленков и Илья Лутцев надули спасательную лодку и вытащили бедолагу с острова», — говорится в сообщении старшего смены Мособлпожспаса Михаила Лыкова во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что кот не испугался подмосковных спасателей и доверился своей судьбе. Из рук не вырывался, из лодки выпрыгнуть не пытался.

Спасатели рассказали, что спасенное животное забрали девушка и молодой человек. Они накормили мохнатого и повезли к ветеринару лечить лапы.