Серию фотосессий для детей-инвалидов проведут на Ямале

Сотрудники Лабытнангской городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе запустили проект «Прикоснись ко мне добротой». Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

В течение года они будут проводить для детей-инвалидов инклюзивные фотосессии.

Для первой группы ребят в качестве гостей пригласили байкеров. Фотосессия прошла под рев моторов. Впереди запланировано еще несколько фотосессий. Для каждого ребенка подберут индивидуальный образ, учитывая его интересы и особенности здоровья.

Все снимки позже покажут на фотовыставке, а затем их перенесут в детскую поликлинику Лабытнанги.

Ранее ребенку с ДЦП из Чехова подарили компьютер со специализированной клавиатурой в Международный день защиты детей.