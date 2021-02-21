Сергея Минаева забанили в Clubhouse после беседы с феминистками

Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в новой соцсети Clubhouse. Об этом сам журналист написал в своем Telegram-канале.

Блокировка произошла после его участия в беседе на тему феминизма.

«Задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты [голосового чата], сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети. Забанили после коллективного стукачества феминисток, разумеется», — пояснил Минаев.

По его мнению, «прогрессивные, светлые и умные, добрые» оппонентки не нашли аргументов в свою пользу, поэтому воспользовались «коллективным затыканием рта».

Накануне Минаев перешагнул порог в 90 тысяч подписчиков. Заблокировали также модераторов дискуссии Павла Осовцова и Михаила Барышникова.

Ранее Clubhouse два раз блокировал телеведущего Владимира Соловьева. Журналист говорил, что он ничего не нарушал.

Соцсеть построена на голосовых сообщениях, которые нельзя записать и потом разослать. Приложение появилось в 2020 году, но популярность набрало только недавно. Чтобы присоединиться к Clubhouse, надо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Набрать популярность в соцсети возможно, если участвовать в диалогах как спикер, рассказал руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин.