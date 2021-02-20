Эксперт дал совет по завоеванию популярности в Clubhouse

Набрать популярность в Clubhouse возможно, если участвовать в диалогах как спикер. Советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин.

Соцсеть основана на обмене голосовыми общениями без возможности записи и дальнейшего распространения разговоров.

«Поскольку там очень, скажем так, качественная аудитория сидит, которая интересуется тематикой, вам нужно участвовать в диалогах как спикер», — порекомендовал специалист.

В новой соцсети нужно выступать с инициативой, что-нибудь рассказывать, делиться полезной информацией. По прошествии 30 минут или часа модераторы в комнате всегда предлагают подписаться на спикеров. Это пока единственный органический и правильный рост аудитории, заявил Кочергин.

Поэтому нужно проявлять активность, делиться информацией, давать разные инсайды. Тогда люди захотят еще узнать что-то об этом человеке.

В России в Clubhouse зарегистрировались 400 тысяч человек, из них 55% — женщины. Основная масса пользователей — молодежь в возрасте до 35 лет. Чаще всего приложение скачивали в столице, Московской области и Санкт-Петербурге.