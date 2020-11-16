Сергей Семенов рассказал о жизни в тюрьме

Уточняется, что четыре года назад молодого человека признали виновным в изнасиловании Дианы Шурыгиной, которая была на тот момент несовершеннолетней. Суд отправил Семенова на восемь лет в колонию строгого режима.

Его виновность вызвала у многих сомнение и история вызвала широкий резонанс в обществе. Позднее Семенову снизили срок до трех лет и трех месяцев колонии общего режима, а спустя год с небольшим он вышел по УДО.

В минувшую среду британские правоохранители арестовали 20-летнего футболиста Английской Премьер-лиги по обвинению в изнасиловании и удержании девушки у себя дома. Авторы публикации признались, что не могут назвать имя игрока, чтобы не раскрывать своих источников.