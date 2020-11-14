Английского футболиста обвинили в изнасиловании

Авторы материала отметили, что знают имя спортсмена, но не могут его огласить, чтобы не раскрыть свои источник. Футболиста арестовали в минувшую среду. Сейчас его выпустили на свободу с требованием явится в полицию по первому зову следователя.

Кроме предъявления обвинений в изнасиловании и удержании девушки спортсмена оштрафовали за нарушение действующих в Британии ограничений во время локдауна.

Это не первый случай, когда футболистов Английской премьер-лиги обвиняют в изнасиловании. Но это не всегда подтверждается. В мае этого года арестовали атакующего полузащитника клуба «Челси» Каллума Хадсона-Одои. В изнасиловании его обвинила модель, которая находилась у него дома. Молодого человека тут же взяли под стражу. Вышел он только под залог. Своей вины он так и не признал.