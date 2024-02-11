Общество 11 февраля 2024, 16:39 Мечту диско-бабушки из Сыктывкара исполнят Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Оксана Самойлова пригласили диско-бабушку из Сыктывкара в Москву Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Читать 360tv в

Модель Оксана Самойлова и исполнитель Джиган решили исполнить мечту диско-бабушки Лидии Витальевны из Сыктывкара. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Поездка в Москву была новогодней мечтой пенсионерки, которая хотела посетить концерт какого-либо артиста. Такие мероприятия — главная радость в жизни одинокой женщины. В ее родном городе об этом знают, поэтому пускают пенсионерку на концерты бесплатно. Там она устраивает зажигательные танцы, за что ее прозвали диско-бабушкой.

Реклама

Однако пенсия женщины в 15 тысяч рублей не дает ей возможности посетить столицу. Этих средств едва хватает на скромную комнату в общежитии. Бабушке помогают местные жители, так как близкие от нее отказались.

Оксана Самойлова сама родом из Ухты в Республике Коми. Модель прониклась историей землячки и решила пригласить женщину в Москву. Самойлову поддержал Джиган.

Летом 2023 года рэп-исполнитель выступил перед пассажирами московского метрополитена. Артист исполнил несколько композиций из своего альбома.