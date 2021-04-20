Серферу пришлось спасаться от стаи тюленей на Курилах

Серфингист из России Сергей Расшиваев поведал историю, как ему пришлось спасаться от стаи сивучей у курильского острова Итуруп. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

При выходе в море Сергей заметил, как ему показалось, коричневое бревно. Подплыв к нему, он понял, что бревен много и они «живые». Серфингист услышал громкое рычание.

«Из воды, стараясь максимально вылезти, показывается вожак. Это сивучи», — рассказал серфер о неожиданной встрече.

Сивучи являются самыми крупными представителями семейства ушастых тюленей. Их размер достигает 3,5 метра, а весить они могут вплоть до тонны.

Из воды показалось десять голов. Все тюлени враждебно поплыли на него. Серфер пытался уйти от них, но животные преследовали его и обходили, не давая проплыть.

«Самую большую агрессию я вызываю, когда смотрю на них. Перестаю это делать и гребу в океан. Единственное направление, в котором они мне дают», — рассказал он.

Когда тюлени перестали его преследовать, ему пришлось 20 минут грести против течения, чтобы попасть на берег.

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