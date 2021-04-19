Бурундуки пробудились после спячки в Московском зоопарке

Бурундуки пробудились после зимней спячки в Московском зоопарке. Об этом рассказали представители учреждения на официальной странице во «ВКонтакте».

«Кажется, совсем недавно наши бурундуки свернулись в полосатые клубочки и заснули на зиму. А теперь они вновь резво бегают по вольеру, с любопытством поглядывая на киперов», — процитировала публикацию «Газета.ru».

По словам специалистов, спячка бурундуков бывает не очень глубокой. В теплые дни грызуны могут проснуться, поесть и размяться. Перед тем, как заснуть, зверьки делают запасы еды в своих дуплянках. Бурундуки отдыхают на кучках из семечек и орехов. Сейчас в столичном зоопарке живет четверо самок и один самец. В летний период они могут жить поодиночке, зимуют животные в раздельных вольерах.

Ранее сообщалось, что новым местом жительства двух цирковых слоних, устроивших драку во время выступления в Казани, стал крымский парк «Тайган». На одном из опубликованных видео директор природного зоопарка Олег Зубков показал построенные для слоних вольеры дрессировщику Сергею Гулевичу.