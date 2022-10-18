Сенаторы предложили показывать в России иностранное кино без согласия правообладателей | 360°

Общество 18 октября 2022, 05:08 Сенаторы предложили показывать в России иностранное кино без согласия правообладателей ТАСС: сенаторы хотят показывать в России иностранное кино без согласия правообладателей YouTube

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Российским кинотеатрам могут разрешить показывать зарубежные фильмы без согласия правообладателей, но с выплатой им полагающегося вознаграждения. С такой инициативой выступил комитет Совфеда по экономической политике, сообщил ТАСС.

Проект постановления предлагает утвердить правила о ставках вознаграждения, порядке сбора, распределения и выплаты вознаграждения правообладателям. По словам главы комитета Совфеда Андрея Кутепова, данная мера необходима для спасения отечественных кинотеатров. Sony, Walt Disney, Warner Bros., Universal Pictures и другие зарубежные студии нарушают нормы международного права, злоупотребляя своими правами.

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Сенаторы считают, что при нелицензионном прокате иностранной кинопродукции в России не стоит применять статьи УК и КоАП РФ о нарушении авторских прав. Однако эти правила не будут распространяться на фильмы, снятые в России. Кутепов считает, что авторские отчисления зарубежным студиям поможет сохранить порядок регулирования отрасли, а также будет стимулировать западных кинопрокатчиков вернуться на российский рынок.

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В октябре советской картине «Летят журавли» исполнилось 65 лет. В некоторых кинотеатрах страны лента режиссера Михаила Калатозова вышла в повторный прокат.