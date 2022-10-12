Фильму «Летят журавли» исполнилось 65 лет | 360°

Культура 12 октября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

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Viber Фильму «Летят журавли» исполнилось 65 лет NEWS.ru рассказали историю создания знаменитого советского фильма «Летят журавли» Официальный сайт

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Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» вышел на экраны 12 октября 1957 года. Сайт NEWS.ru рассказал историю создания советского киношедевра.

Пьесу «Вечно живые», по которой впоследствии был поставлен фильм, советский драматург Виктор Розов написал еще в 1943 году. Тогда советская цензура забраковала пьесу — из-за того, что главная героиня по сюжету изменяет солдату. Произведение опубликовали только в 1956 году, а через несколько месяцев по пьесе поставили спектакль в театре «Современник». Тогда пьеса и попала в руки Михаила Калатозова, который был очень впечатлен и попросил драматурга адаптировать киносценарий. Итоговой вариант отличался от пьесы, в сценарий добавили несколько новых сцен: например, сцену бомбежки Москвы и смерть родителей главной героини.

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Киновед Михаил Трофименков рассказал изданию, что по советским меркам кинофильм был новаторским, поскольку был очень страстным и откровенным.

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«Михаил Калатозов, безусловно, совершил революцию в советском кино, потому что первым оплакал любовь, растоптанную войной. Когда фильм вышел на экраны, то потряс и кинозрителей, и критиков», — рассказал он.

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