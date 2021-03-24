Сенатор рассказал об изменениях при оформлении соцдоплат к пенсиям с 2022 года

В России социальные доплаты к пенсии можно будет оформить в беззаявительном порядке. Сейчас определяется порядок обмена информацией между территориальными органами Пенсионного Фонда России и уполномоченными региона.

Возможность введения в России с 2022 года автоматического начисления соцдоплат к пенсии прокомментировал Nation News первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Это общая тенденция, и не только в пенсионной системе, но и в вопросах с детскими выплатами и многими другими. Для упрощения процедур и проводится цифровизация нашей жизни. Именно с этой целью в России появились МФЦ и многие другие системы, которые позволяют нам жить в информационном пространстве», — отметил он.

Он также сообщил, что при новой системе с момента назначения пенсии каждый ее получатель будет персонифицирован системой, и ему в автоматическом порядке будут начислены все положенные соцдоплаты. Обмен информацией между ведомства будет производится без участия пенсионера. Рязанский отметил, что новая система избавит пенсионеров от похода в инстанции.