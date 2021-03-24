Предложена индексация пенсии для новой категории россиян

Пенсионеров, которые являются руководителями советов многоквартирных домов, предлагают освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Это поможет старших по домам исключить из разряда работающих пенсионеров и индексировать пенсию.

С такой инициативой выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин. Идею поддержал первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, он стал куратором закона. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Рябухин отметил, что многие старшие по домам получают черную зарплату, чтобы они имели возможность на индексацию выплат.

«Это нелегальная зарплата, что просто некрасиво. Поэтому мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — сказал Рябухин.

Политик выразил надежду, что из-за нового закона бюджет страны не сильно пострадает, однако «косвенный эффект» от содержания жилого фонда будет огромный. Он считает, что нужно поощрять тех, кто проявляет инициативу при благоустройстве домов.