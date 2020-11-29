Сенатор призвал пенсионеров не пугаться проверок на дополнительные доходы

Пенсионерам не стоит пугаться проверок на дополнительные доходы. Это никакое не нововведение, а обычная практика. Их регулярно проводят и налоговая служба, и работники пенсионной системы. Об этом «360» заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Контроль есть, и я не понимаю, в чем тут сенсация. Это обычная практика всех органов, которые занимаются проблемами [пенсионных] начислений. Это делает и налоговая служба. За пенсионерами установлен контроль и со стороны пенсионной системы», — пояснил Рязанский.

Он подчеркнул, что ужесточение этих проверок будет точечным. Оно может коснуться пенсионеров, которые живут за рубежом, или получают приличные надбавки за работу на Севере или под землей.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в 2021 году российских пенсионеров более тщательно проверят на дополнительные доходы, чтобы исключить выплату лишних надбавок. Мониторинг проведут среди российских пенсионеров за рубежом, среди тех, кто получает северные надбавки и среди получающих деньги по доверенности через другого человека.