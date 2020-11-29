Пенсионеров проверят на дополнительные доходы в России

Российских пенсионеров в 2021 году проверят на предмет дополнительных доходов. Причиной стали нарушения с переплатой или же недополучением выплат. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — привело слова Ивановой-Швец агентство «Прайм».

Сначала российских граждан проверят на наличие дополнительных расходов. Это необходимо, чтобы пенсионеры не получали различные доплаты или надбавки к пенсии. Также проверки коснутся места жительства тех, кто получает повышенную пенсию в северных регионах. Кроме того, в 2021 году проверят проживающих за границей и пенсионеров, получающих деньги по доверенности через другого человека.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — пояснила эксперт.

Ранее СМИ напомнили, что в декабре пенсионеры получат сразу две пенсии. Это связано с новогодними праздниками.