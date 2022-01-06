Сенатор предложил обязать сервисы доставки следить за скоростью своих курьеров

Агрегаторы доставки должны следить за скоростью, с которой их курьеры передвигаются на велосипедах и электросамокатах, заявил сенатор Александр Башкин. Помимо этого, по его мнению, компании должны следить за экипировкой своих сотрудников.

Башкин отметил, что скорость курьеров на велосипедах и электросамокатах курьеров не должна быть выше 25 километров в час, сообщил РБК. Также сенатор высказался за то, чтобы курьеры в обязательно порядке изучали ПДД.

«Нам, законодателям, стоит подумать, как вменить компаниям доставки обязанность следить за тем, чтобы курьеры не превышали скорость, соблюдали ПДД и носили необходимую экипировку», — отметил Башкин в беседе с РИА «Новости».

В совокупности эти меры, по его словам, позволят повысить безопасность жителей в крупных городах.

В наступившем году на рынке труда сохранится повышенный спрос на продавцов и курьеров. Такое мнение ранее выразил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.