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    06 января 2022, 08:47

    Сенатор предложил обязать сервисы доставки следить за скоростью своих курьеров

    Сенатор Башкин: агрегаторы доставки должны следить за скоростью курьеров

    Ольга Назаркина

    Агрегаторы доставки должны следить за скоростью, с которой их курьеры передвигаются на велосипедах и электросамокатах, заявил сенатор Александр Башкин. Помимо этого, по его мнению, компании должны следить за экипировкой своих сотрудников.

    Сенатор предложил обязать сервисы доставки следить за скоростью своих курьеров

    Башкин отметил, что скорость курьеров на велосипедах и электросамокатах курьеров не должна быть выше 25 километров в час, сообщил РБК. Также сенатор высказался за то, чтобы курьеры в обязательно порядке изучали ПДД.

    «Нам, законодателям, стоит подумать, как вменить компаниям доставки обязанность следить за тем, чтобы курьеры не превышали скорость, соблюдали ПДД и носили необходимую экипировку», — отметил Башкин в беседе с РИА «Новости».

    В совокупности эти меры, по его словам, позволят повысить безопасность жителей в крупных городах.

    В наступившем году на рынке труда сохранится повышенный спрос на продавцов и курьеров. Такое мнение ранее выразил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.