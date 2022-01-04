Названы специальности, где повысят зарплату в 2022 году

Повышенный спрос на рынке труда в 2022 году сохранится на продавцов и курьеров. В связи с нехваткой персонала работодатели будут привлекать кандидатов на открытые вакансии повышенными зарплатами. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Он подчеркнул, что в наступившем году традиционно вырастут зарплаты у сотрудников IT-сектора, а также фармацевтов и врачей, так как пандемия коронавируса продолжается и людей надо лечить.

«У нас большая нехватка неквалифицированного персонала в новых отраслях — те самые курьеры, за них идет борьба, и зарплаты у них тоже растут опережающими темпами», — добавил Захаров.

При этом эксперт отметил, что на продолжительную карьеру доставщикам рассчитывать не придется. По его прогнозу, через несколько лет их заменят роботы. Также современные технологии угрожают исчезновением профессии бухгалтеров, таксистов и учителей иностранных языков.

По словам Захарова, бухгалтерам грозит цифровизация, которая сейчас сильно развивается в России, водителей такси заменят беспилотные автомобили, а учителей иностранных языков — специализированные приложения. На глобальные изменения на рынке труда эксперт отвел 10 лет.