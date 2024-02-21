21 февраля 2024, 12:58
Сенатор поддержал идею о расторжении договора с ФРГ от 1990 года
Сенатор Цеков поддержал идею о денонсации договора с ФРГ от 1990 года
Немецкие власти нарушают договор от 1990 года с момента подписания. Поэтому соглашение нужно расторгнуть, рассказал РИА «Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Соглашение в 1990 году подписали ГДР, ФРГ, Франция, СССР, США и Великобритания.
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«Германия однозначно игнорирует положения договора», — сказал Цеков.
Он добавил, что поддерживает позицию Гемпеля, который сообщил, что немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России. Гемпель подчеркнул, что нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания.
В сентябре 2023 года стало известно, что семьи русских немцев из Германии стали переезжать в Крым. Люди вернулись на свою историческую родину, где чтят традиции и ценности.
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