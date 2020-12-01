facebook_pixel
    01 декабря 2020, 10:48

    Сенатор: оклад бюджетников вырастет в 2021 году

    Дарья Морозова

    Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации России Валерий Рязанский рассказал, что Минтруд готовит инициативы по увеличению оклада в заплатах сотрудников бюджетной сферы в будущем году. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Сенатор: оклад бюджетников вырастет в 2021 году

    По его словам, теперь 70% от зарплаты должен составить оклад. Зарплата будет зависеть не только от стажа сотрудника, но и от его квалификации и образования.

    «Мотивирующая и дотационные составляющие должны быть не более 30%», — уточнил Рязанский.

    Он уверен, что такое нововведение поспособствует более адекватной оценке труда работника. По словам Рязанского оклад должен «основываться на фундаментальных принципах, таких как образование, квалификация, результаты труда».

    «Тогда даже молодые специалисты получат более высокие гарантии по зарплате», — пояснил он.

    Руководитель службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru Мария Игнатова назвала сферы, в которых зарплата выросла несмотря на пандемию коронавируса. По информации специалиста, ежемесячный темп роста оплаты труда составил 0,6%.