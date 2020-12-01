Сенатор: оклад бюджетников вырастет в 2021 году

По его словам, теперь 70% от зарплаты должен составить оклад. Зарплата будет зависеть не только от стажа сотрудника, но и от его квалификации и образования.

«Мотивирующая и дотационные составляющие должны быть не более 30%», — уточнил Рязанский.

Он уверен, что такое нововведение поспособствует более адекватной оценке труда работника. По словам Рязанского оклад должен «основываться на фундаментальных принципах, таких как образование, квалификация, результаты труда».

«Тогда даже молодые специалисты получат более высокие гарантии по зарплате», — пояснил он.

Руководитель службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru Мария Игнатова назвала сферы, в которых зарплата выросла несмотря на пандемию коронавируса. По информации специалиста, ежемесячный темп роста оплаты труда составил 0,6%.