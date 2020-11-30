Эксперт назвал сферы, в которых выросла зарплата во время пандемии

По информации специалиста, ежемесячный темп роста оплаты труда составил 0,6%. Заметное увеличение зарплатных предложений приходится на октябрь, когда конкуренция на рынке стабилизировалась и вернулась к прежним показателям.

В нынешнем году максимальные темпы ежемесячного прироста заработной платы отмечается в сфере домашнего персонала — оплата увеличилась на 1,3%, с почти 42 000 рублей в январе до 46 000 рублей в октябре. Также положительную динамику заметили в науке и образовании. Оплата труда выросла на 0,7% в месяц, с 39 000 рублей до 41 000. Помимо прочего, в список вошла область государственной службы — плюс 0,4% в месяц, с примерно 43 000 рублей до 44 000 рублей.

Еще зарплата повысилась в сферах безопасности, закупок, инсталляции и сервиса, юридических услуг, строительства и недвижимости.

Игнатова добавила, что в других профессиональных областях зафиксирован нулевой либо небольшой отрицательный прирост оплаты труда в течение года.