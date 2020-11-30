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    30 ноября 2020, 10:53

    Эксперт назвал сферы, в которых выросла зарплата во время пандемии

    Полина Петрова

    Руководитель службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru Мария Игнатова назвала сферы, в которых зарплата выросла несмотря на пандемию коронавируса, пишет портал «Ридус».
    Эксперт назвал сферы, в которых выросла зарплата во время пандемии

    По информации специалиста, ежемесячный темп роста оплаты труда составил 0,6%. Заметное увеличение зарплатных предложений приходится на октябрь, когда конкуренция на рынке стабилизировалась и вернулась к прежним показателям.

    В нынешнем году максимальные темпы ежемесячного прироста заработной платы отмечается в сфере домашнего персонала — оплата увеличилась на 1,3%, с почти 42 000 рублей в январе до 46 000 рублей в октябре. Также положительную динамику заметили в науке и образовании. Оплата труда выросла на 0,7% в месяц, с 39 000 рублей до 41 000. Помимо прочего, в список вошла область государственной службы — плюс 0,4% в месяц, с примерно 43 000 рублей до 44 000 рублей.

    Еще зарплата повысилась в сферах безопасности, закупок, инсталляции и сервиса, юридических услуг, строительства и недвижимости.

    Игнатова добавила, что в других профессиональных областях зафиксирован нулевой либо небольшой отрицательный прирост оплаты труда в течение года.