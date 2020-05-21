Сенатор объяснил, зачем понятие самоизоляции хотят закрепить в законе

Понятие «самоизоляция» могут закрепить на законодательном уровне. Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев рассказал «360», зачем нужны «правила игры» на будущее.

В предложении своей коллеги Ирины Рукавишниковой он видит рациональное зерно и полностью поддерживает идею сенатора.

«Действительно понятие „самоизоляция“ необходимо закрепить. <…> Мы, как юристы, не имеем права гадать, продлится ли пандемия или будет ли ее вторая волна. Мы должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем у нас было четкое понимание, что такое самоизоляция, когда мы можем ее вводить, в каких пределах, ее порядок и так далее», — пояснил Полетаев.

Пока рано говорить о том, какие полномочия нововведение даст властям. Главное — разделить их между регионами и федеральным центром.

«На сегодняшний день пандемия, как и коронавирусная инфекция, — абсолютно новое для нас явление. Мы нарабатываем практику, обобщим ее, и в процессе подготовки законопроекта выйдем на конкретное разграничение пределов полномочий», — заключил Владимир Полетаев.

Комментариями первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, которая и выступила инициатором изменений, «360» пока не располагает.