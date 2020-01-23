Сенатор Джабаров посчитал справедливым требование Роскомнадзора к Facebook по локализации данных
Сенатор Владимир Джабаров обсудил с порталом «НьюИнформ» сообщение о том, что Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter раскрыть локализацию данных российских пользователей.
«Экономика сегодня» напомнила, что весной прошлого года Facebook и Twitter оштрафовали за отказ предоставить персональные данные россиян. Им дали девять месяцев на исполнение закона. Это срок истек в январе 2020 года.
«Не знаю, будут ли они выполнены, но требования Роскомнадзора абсолютно справедливые. Ни в одной стране мира этого бы не потерпели», — заметил зампред Комитета Совфеда по международным делам.
По его словам, компетентные структуры должны прорабатывать ужесточение мер в отношении американских соцсетей, которые нарушают законодательство России.