Сенатор Джабаров посчитал справедливым требование Роскомнадзора к Facebook по локализации данных

«Экономика сегодня» напомнила, что весной прошлого года Facebook и Twitter оштрафовали за отказ предоставить персональные данные россиян. Им дали девять месяцев на исполнение закона. Это срок истек в январе 2020 года.

«Не знаю, будут ли они выполнены, но требования Роскомнадзора абсолютно справедливые. Ни в одной стране мира этого бы не потерпели», — заметил зампред Комитета Совфеда по международным делам.

По его словам, компетентные структуры должны прорабатывать ужесточение мер в отношении американских соцсетей, которые нарушают законодательство России.