Роскомнадзор потребовал от Facebook раскрыть локализацию данных россиян

По ее словам, эта процедура предусмотрена российским законодательством.

«В рамках стандартных процедур и механизмов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Роскомнадзор направил в адрес компаний Facebook и Twitter запросы по стандартной форме о предоставлении информации по локализации баз персональных данных российских пользователей. Мы ожидаем от компаний запрошенную информацию», — указала пресс-секретарь.

Закон о персональных данных от 1 сентября 2015 года обязывает хранить зарубежные и российские личные граждан на территории РФ. Предполагается, что сайты нарушителей должны вноситься Роскомнадзором в специальный список. Если сайты отказываются исправить нарушение, то они блокируются.

В декабре прошлого года президент РФ подписал указ, вводящий штрафы до 18 миллионов рублей за нарушение этого закона.