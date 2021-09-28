Сенатор Бибикова раскрыла средний размер пенсии в 2024 году

Средний размер пенсии в России в 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Дума ТВ» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совфеда по социальной политике Елену Бибикову.

«Когда утверждался бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы это было, во-первых, выше уровня инфляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше чем на одну тысячу рублей», — отметила Бибикова.

Сенатор напомнила, что средний размер страховой пенсии сейчас составляет 17 444 рубля. По ее словам, социальные пенсии проиндексируют в апреле следующего года на 7,7%.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в Министерстве финансов поддержали трансформацию замороженных пенсий по принципу негосударственного пенсионного обеспечения с едиными правилами. Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что эта мера в России назрела уже давно.