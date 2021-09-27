Депутат Бессараб поддержала идею новой пенсионной реформы

Превращение накопительной пенсии в добровольную схему уже давно назрело в России. Об этом сообщил сайт «Дума ТВ» со ссылкой на депутата нижней палаты парламента Светлану Бессараб.

Собеседница напомнила, что часть пенсионных выплат россиян заморожена уже долгие годы. По словам депутата, это создает проблемы при формировании россиянами добровольных накоплений. Бессараб подчеркнула, что идею новой пенсионной реформы по переводу накопительной пенсии в стандартную схему стоит изучить. Она назвала ее интересной.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Минфин поддержал трансформацию замороженных пенсий по принципу негосударственного пенсионного обеспечения с едиными правилами. По данным собеседника издания, этот вопрос чиновники обсудили на совещании у министра финансов Антона Силуанова, которое прошло в пятницу, 24 сентября.

В июне «Коммерсант» со ссылкой на актуарные заключения за прошлый год написал, что почти два миллиона россиян не получили свою накопительную пенсию из-за недостатка информации и сложности подачи заявления.