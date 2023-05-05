Общество 05 мая 2023, 15:11 Съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» приостановили из-за забастовки сценаристов — СМИ Telegram-канал «Только никому»: съемки финального сезона «Очень странных дел» приостановили Кинопоиск

Читать 360tv в

Съемки пятого, заключительного сезона сериала «Очень странные дела» временно остановили. Об этом написал Telegram-канал «Только никому».

По его данным, причиной приостановки съемок стала забастовка сценаристов. Как указал автор канала, сценарий финального сезона «Очень странных дел» не успели завершить.

Реклама

Пока неизвестно, на какой срок перенесли съемки продолжения сериала. Из-за паузы в работе премьеру заключительного сезона могут сдвинуть.

Первый сезон «Очень странных дел» вышел на стриминговой площадке Netflix 15 июля 2016 года. Главные роли в сериале играют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и другие актеры. В феврале 2022 года шоу продлили на пятый и последний сезон.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что забастовка сценаристов в Соединенных Штатах станет крупнейшей за 15 лет. Контракт между Гильдией сценаристов США и голливудскими студиями истек 1 мая, прийти к новому соглашения стороны не смогли. Причинами недовольства сценаристов стали уровень зарплаты, ситуация с авторским правом и условия работы со стримингами.