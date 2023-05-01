Мир 01 мая 2023, 08:34 Голливуд ждет крупнейшая забастовка сценаристов за последние 15 лет Bloomberg: в Голливуде может пройти крупнейшая забастовка сценаристов за последние 15 лет piqsels

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Голливуд находится на грани первой за 15 лет серьезной остановки производства. Как сообщило американское информагентство Bloomberg, контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая.

«Хотя эти две стороны то и дело вели переговоры в течение последних нескольких недель, трудно найти кого-то, кто верит, что они достигнут соглашения», — написало издание.

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Среди причин забастовок агентство называет уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы со стриминговыми сервисами.

«Стриминговые сервисы заказывают меньше серий за сезон, предпочитая в среднем около 10 серий по сравнению с нормой вещания более 20. Обычно это означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег», — сообщили авторы материала.

Кроме того, такие сервисы выкупают большую часть прав заранее, а это означает, что у людей меньше шансов на успех. По данным Bloomberg, сценаристам не разрешают долго находиться на съемочной площадке, что тоже приводит к тому, что они получают меньше профессионального опыта, который помог бы им в продвижении по карьерной лестнице.

Если забастовки будут длиться долго, отметило агентство, то кинокомпании не смогут подготовить новые шоу к осеннему сезону.

Ранее «360» писал, что The Hollywood Reporter назвал лучшего голливудского стилиста года.