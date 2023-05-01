01 мая 2023, 08:34
Голливуд ждет крупнейшая забастовка сценаристов за последние 15 лет
Bloomberg: в Голливуде может пройти крупнейшая забастовка сценаристов за последние 15 лет
Голливуд находится на грани первой за 15 лет серьезной остановки производства. Как сообщило американское информагентство Bloomberg, контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая.
«Хотя эти две стороны то и дело вели переговоры в течение последних нескольких недель, трудно найти кого-то, кто верит, что они достигнут соглашения», — написало издание.
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Среди причин забастовок агентство называет уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы со стриминговыми сервисами.
«Стриминговые сервисы заказывают меньше серий за сезон, предпочитая в среднем около 10 серий по сравнению с нормой вещания более 20. Обычно это означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег», — сообщили авторы материала.
Кроме того, такие сервисы выкупают большую часть прав заранее, а это означает, что у людей меньше шансов на успех. По данным Bloomberg, сценаристам не разрешают долго находиться на съемочной площадке, что тоже приводит к тому, что они получают меньше профессионального опыта, который помог бы им в продвижении по карьерной лестнице.
Если забастовки будут длиться долго, отметило агентство, то кинокомпании не смогут подготовить новые шоу к осеннему сезону.
Ранее «360» писал, что The Hollywood Reporter назвал лучшего голливудского стилиста года.
Забастовки
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