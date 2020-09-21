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    21 сентября 2020, 07:48

    Семьям в России предложили возвращать часть затрат на коммерческие детсады

    Александра Ломейко

    Траты россиян на услуги частных детских садов предложили компенсировать. Деньги хотят вернуть тем родителям, детям которых не досталось места в бюджетном дошкольном учреждении.
    Семьям в России предложили возвращать часть затрат на коммерческие детсады

    Идея принадлежит депутату Госдумы Евгению Федорову, который изложил ее в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

    Федоров напомнил, что общедоступность и бесплатность дошкольного образования гарантирована россиянам Конституцией. Тем не менее, не всем стоящим в очереди вовремя достается место в детском саду. Родителям приходится отдавать ребенка в частный садик, что влечет за собой значительные траты.

    «Прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ», — написал парламентарий.

    Средства он предлагает направлять семьям, чьих детей не взяли в бюджетный детсад на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и при условии, что родители воспользовались услугами платных дошкольных учреждений.

    Новости SMI.FM