Семьям в России предложили возвращать часть затрат на коммерческие детсады

Траты россиян на услуги частных детских садов предложили компенсировать. Деньги хотят вернуть тем родителям, детям которых не досталось места в бюджетном дошкольном учреждении.

Идея принадлежит депутату Госдумы Евгению Федорову, который изложил ее в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Федоров напомнил, что общедоступность и бесплатность дошкольного образования гарантирована россиянам Конституцией. Тем не менее, не всем стоящим в очереди вовремя достается место в детском саду. Родителям приходится отдавать ребенка в частный садик, что влечет за собой значительные траты.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ», — написал парламентарий.

Средства он предлагает направлять семьям, чьих детей не взяли в бюджетный детсад на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и при условии, что родители воспользовались услугами платных дошкольных учреждений.