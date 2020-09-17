Несколько классов и групп в детских садах закрыли в Зауралье
В Курганской области из-за ОРВИ закрыли несколько классов в школах и группы в детских садах. Об этом сообщил «Царьград».
В регионе зафиксировали 4455 больных ОРВИ, 2032 из них в столице Зауралья.
По данным Роспотребнадзора, власти пошли на такие меры, так как коронавирус еще никуда не ушел и стоит быть начеку. Пока переход всех школ на карантин не планируется.
В образовательных учреждениях просят не приходить на занятия, если у детей есть признаки болезни. Также необходимо предоставлять справки от врача, чтобы ребенку не засчитали прогул.