Семьям с приемными детьми предложили снизить ставку на ипотеку

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с идеей уменьшить процентную ставку на ипотеку для людей, которые взяли из детского дома ребенка. Свое предложение она отправила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Копия послания оказалась в распоряжении RT.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», —говорится в тексте обращения.

Строкова отметила, что сейчас усыновленный ребенок теряет возможность получить жилье от государства. По словам депутата, из-за этого многие семьи не усыновляют, а берут опекунство над детьми. Тогда малыш все также может претендовать на квартиру.

Если предложение будет принято, то усыновители смогут рассчитывать на улучшение жилищных условий. К тому же благодаря этой инициативе люди станут больше усыновлять, а не брать под опеку, считает парламентарий.

Ранее стало известно, что у 396 сирот из Подмосковья появилось свое жилье. Большинство из них получили квартиры в новостройках. Всего до конца года ключи должны получить 780 детей.