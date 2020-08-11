Почти 400 сирот из Подмосковья обеспечили жильем с начала года

Уже 396 детей-сирот из Подмосковья получили ключи от квартир с начала года. Жилье выдают преимущественно в новостройках, расположенных в районах с развитыми инфраструктурой и транспортным сообщением.

А всего до конца года квартирами обеспечат 780 человек. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

С начала года уже 396 детей-сирот Московской области получили ключи от собственных квартир — это более 50% от общего списка Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что областное правительство выделило для этого более двух миллиардов рублей. Так, за оставшиеся месяцы года жилье получат еще 384 человека.

Шесть городских округов уже полностью выполнили план. Это, по словам Ирины Каклюгиной, Руза, Сергиев Посад, Ленинский округ, Рошаль, Восход и Звездный Городок.

В Подмосковье разработали приложение для жителей, которые хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка. Там можно увидеть анкеты детей с фотографиями, узнать об их интересах.

Новое приложение «Усыновление в Московской области» стали разрабатывать еще в 2019 году. За время пандемии его успешно протестировали. Это первая в стране программа поиска детей с единой базой сирот Подмосковья.