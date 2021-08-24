Семьям с детьми предложили упростить погашение ипотеки

Предложения о дополнительных мерах поддержки многодетных семей с упрощением погашения ипотеки для родителей с детьми младше трех лет внесли в семейный блок народной программы «Единой России». Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Статус многодетной семьи предложили закрепить в законодательстве, а семьям с детьми до трех лет — помочь с погашением ипотеки, если в ней были задействованы средства материнского капитала, сообщили на сайте партии.

Еще одна из инициатив для партийной программы направлена на то, чтобы у женщин был выбор: сидеть дома с ребенком или продолжать заниматься карьерой. Для этого предлагается внедрить институт сертифицированных нянь, рассказала детский омбудсмен. Несовершеннолетним при этом предложили предоставить возможности для временного трудоустройства в период каникул.

Кузнецова отметила, что во многих регионах также поднимались вопросы помощи детям с инвалидностью и ограничениями по здоровью.

Омбудсмен ранее предложила включить в программу «Единой России» блок о защите семьи и детства.