Деньги 26 марта 2024, 05:01 Пострадавший при теракте бизнес сможет получить денежную компенсацию РИА «Новости»

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Индивидуальные предприниматели и юридические лица, пострадавшие в результате теракта в Crocus City Hall, могут подать заявление на получение денежной компенсации за утрату имущества. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Получение выплат доступно ИП и юрлицам, полностью или частично утратившим свое имущество в результате теракта. Обратиться за услугой можно не позднее шести месяцев со дня теракта», — говорится в сообщении.

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В случае полной потери имущества предусмотрена выплата в размере до 400 тысяч рублей, а при частичной утрате — до 200 тысяч рублей.

С заявлением можно обратиться онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

До этого компания Vegas анонсировала открытие торгово-развлекательных комплексов «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» 26 марта.

Ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что усилиями всей страны всего за двое суток собрали более 360 миллионов рублей для семей пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall.