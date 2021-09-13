Стало известно о состоянии пострадавших при крушении L-410 под Иркутском

Число пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, возросло до четырех. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в Instagram.

Он рассказал, что всего в больницу изначально доставили 12 человек.

«Четверо — в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них сложные переломы», — добавил губернатор Иркутской области.

Одна женщина после медосмотра покинула больницу. По его словам, одну пострадавшую в тяжелом состоянии врачи будут оперировать на месте. Остальные остаются под наблюдением медиков.

В Казачинско-Ленский район оперативно вылетели три бригады медиков, всего — 10 человек. Среди них — фельдшеры, нейрохирург, травматолог. Решено, что трех пострадавших доставят в Иркутскую областную больницу. Им нужно провести более точную диагностику.

Вечером 12 сентября самолет L-410, выполнявший рейс Иркутск — поселок Казачинское, совершил жесткую посадку. Четыре человека погибли.

По факту случившегося открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследование доверили сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета России.