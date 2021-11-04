Тело младенца нашли в шкафу его матери в Петербурге

В Санкт-Петербурге, в поселке Песочном, в шкафу женщины нашли тело ее маленького ребенка. По данным РЕН ТВ, она спрятала его туда после выкидыша, так как боялась кому-либо признаться в этом.

Тело было завернуто в полиэтиленовые пакеты и тряпки. По предварительным данным, следов насилия на нем обнаружено не было. По словам женщины, на девятом месяце беременности у нее случился выкидыш. Но рассказать об этом она побоялась, поэтому решила спрятать тело. Специалисты провели проверку и установили, что ребенок появился на свет примерно на 33-й неделе беременности.

Тело девочки направили в морг для установления причин смерти.

Жизнь 40-летней женщины не назовешь счастливой. Известно, что она вместе со своим с 21-летним сыном, больным раком, живет в квартире у своих друзей. Пока неизвестно, понесет ли жительница Петербурга наказание за свое действие.

Этим летом в Бурятии жестоко расправились с годовалым ребенком. Следствие заподозрило в убийстве его бабушку с сожителем. По данным ведомства, изрезанное тело мальчика нашли в их доме.