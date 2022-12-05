Общество 05 декабря 2022, 15:52 Семьи с детьми до трех лет получат дополнительное пособие от государства Президент Путин подписал закон о дополнительном пособии семьям с детьми до 3 лет РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о дополнительном пособии семьям с детьми до трех лет из средств материнского капитала, выплаты будут приходить ежемесячно. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Россияне с ребенком до трех лет, которые имеют право на получение маткапитала, могут из его средств получать дополнительное пособие. Оно будет равно размеру одного прожиточного минимума.

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Такой возможностью смогут воспользоваться только семьи, где размер дохода не превышает двукратный размер прожиточного минимума на душу населения.

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Путин подписал и закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Согласно документу, расходы российского бюджета в следующем году составят 29 триллионов рублей, доходы — 26,1 триллиона рублей, а дефицит — 2% ВВП (порядка трех миллионов рублей).

Цифры по 2024–2025 годам получились следующие: расходы — 29,4 и 29,2 триллиона рублей, доходы — 27,2 и 27,9 триллиона рублей соответственно. Ожидается, что к 2025 году дефицит сократится до 0,7%.