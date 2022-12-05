Важное 05 декабря 2022, 15:35 Бюджет России утвердили на 2023–2025 годы с постепенным сокращением дефицита Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2023–2025 годы РИА «Новости»

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В России утвердили федеральный бюджет на 2023–2025 годы. Закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает постепенное снижение дефицита с 2% до 0,7% внутреннего валового продукта (ВВП) за установленный период.

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Расходы федерального бюджета на 2023 год зафиксировали на уровне 29 триллионов рублей, доходы — 26,1 триллиона рублей и дефицит — 2,9 триллиона рублей.

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Характеристики федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025 года определили, исходя из прогноза объемов ВВП в размере 159,1 триллиона рублей и 170,5 триллиона рублей соответственно.

Прогнозируемый объем доходов в 2024 году ожидается в размере 27,2 триллиона рублей с расходами на уровне 29,4 триллиона рублей. Сумма прогнозируемого дефицита в 2024 году составит 2,1 триллиона рублей, в 2025 году этот показатель сократится до 1,2 триллиона рублей.

Объемы ВВП в 2023 году составят 149,9 триллионов рублей, что ниже на 0,8% по отношению к прошлому году. Однако в 2024 и 2025 годах ожидается рост на 2,6% до 159,7 миллиарда и 170,5 миллиардов рублей соответственно.

Уровень инфляции в 2023 году не превысит 5,5%, в 2024 и 2025 годах останется на уровне в 4%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что введенные странами Запада санкции не сказались на поступающих в федеральную казну доходах. Он подчеркнул, что за девять месяцев 2022 года объем поступивших в бюджет средств вырос до 20 триллионов рублей, что позволило увеличить расходы для сохранения рабочих мест и поддержки различных отраслей.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджет 2022 года выполнят с профицитом в 200 миллиардов рублей.