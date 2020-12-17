Семьи с детьми до 7 лет получат выплату к Новому году

Семьи с детьми младше семи лет получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка к Новому году. Об этом объявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что в этом году новогодних мероприятий практически не будет. Отменили елки, не работают театры и детские студии. Но маленьких россиян нужно как-то поддержать.

«Перед тем, как сюда прийти, я посоветовался с правительством и администрацией президента. Мы договорились о том, что сделаем нашим детям подарок — всем семья, где есть дети до семи лет, выплатим по пять тысяч рублей», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что на эту идею его натолкнули волонтеры, которые начали придумывать различные мероприятия, чтобы не оставлять детей без праздника.

Российские семьи с детьми начали получать выплаты из бюджета с 1 марта 2020 года. Деньги направлялись тем, у кого размер среднедушевого дохода не превышал двух прожиточных минимумов и где воспитываются дети от трех до семи лет. В конце октября президент России Владимир Путин продлил эти выплаты до 1 марта 2021 года.

На эти цели в регионы направили 61,8 миллиарда рублей. По официальной статистике на это деньги смогут рассчитывать более 4,2 миллиона человек