Общество 08 апреля 2023, 00:54 Журналиста Аркадия Бабченко внесли в список иноагентов Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Аркадия Бабченко РИА «Новости»

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Реестр иноагентов Минюста России пополнили новые имена. В список внесли российского журналиста Аркадия Бабченко*. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

«А. А. Бабченко* осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

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В реестр также внесли ООО «Хроникер», учредителем которого является иноагент Владимир Рувинский*.

В конце марта Минюст России включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского*. Музыкант «активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан РФ». Также он принимал участие в сборе средств в поддержку граждан Украины.

* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.