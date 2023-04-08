08 апреля 2023, 00:54
Журналиста Аркадия Бабченко внесли в список иноагентов
Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Аркадия Бабченко
Реестр иноагентов Минюста России пополнили новые имена. В список внесли российского журналиста Аркадия Бабченко*. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.
«А. А. Бабченко* осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.
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В реестр также внесли ООО «Хроникер», учредителем которого является иноагент Владимир Рувинский*.
В конце марта Минюст России включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского*. Музыкант «активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан РФ». Также он принимал участие в сборе средств в поддержку граждан Украины.
* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
Иноагенты
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