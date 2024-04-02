Общество 02 апреля 2024, 00:29 Семейная пара Луценко вошла в рейтинг журнала Forbes с капиталом в 2 млрд долларов Супруги Луценко вошли в рейтинг журнала Forbes с капиталом в два млрд долларов Freepik

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Владеющие агропромышленной группой «Содружество» супруги Александр и Наталья Луценко стали миллиардерами и вошли в рейтинг журнала Forbes. Они стали первой в России семейной парой, владеющей бизнесом в равных долях с состоянием два миллиарда долларов.

«Владеющие холдингом супруги Александр и Наталья Луценко фактически разделили бизнес на три части. Они оставили за собой контроль в российских и белорусских предприятиях и продали топ-менеджерам компанию, владеющую международными активами», — рассказали авторы статьи.

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Холдинг «Содружество» является одним из ведущих переработчиков масличных культур в Европе. Реорганизацию компании провели в 2023 году. Стоимость российских активов составила 1,526 миллиарда долларов, белорусских — 489 миллионов долларов.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров. Список возглавил Адам Сэндлер с ежегодным заработком в 73 миллиона долларов.